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#Roman jeunesse

Magie sous haute tension

Antonin Boccara, Julie Bringer

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Siméon, le magicien, s'est volatilisé! C'est pourtant lui le clou du spectacle... Sans hésiter une seconde, Léonie, la jeune acrobate, s'élance à sa recherche et comprend vite qu'il n'est pas parti de son plein gré. La porte de sa roulotte a été forcée et elle trouve à l'intérieur de mystérieuses lettres de menaces... Cette piste va la conduire jusqu'à Paris, la Ville Lumière, où l'Exposition universelle bat son plein. Et si tu l'accompagnais dans cette enquête ? Comme Léonie, tu devras faire preuve de courage et d'adresse, car un grand nombre de jeux et d'énigmes t'attendent. Avec une simple pièce, tu auras bientôt plus d'un tour dans ta poche ! Un roman-jeu innovant conçu par Antonin Boccara, auteur d'une trentaine de jeux de société, dont Fiesta de los muertos, Mon Puzzle Avec a tore Mysterium Kids..

Par Antonin Boccara, Julie Bringer
Chez Actes Sud Editions

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Auteur

Antonin Boccara, Julie Bringer

Editeur

Actes Sud Editions

Genre

Autres collections (9 à 12 ans

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Magie sous haute tension

Antonin Boccara, Julie Bringer

Paru le 20/05/2026

176 pages

Actes Sud Editions

16,50 €

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Scannez le code barre 9782330220853
9782330220853
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