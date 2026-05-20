Magie sous haute tension

Siméon, le magicien, s'est volatilisé! C'est pourtant lui le clou du spectacle... Sans hésiter une seconde, Léonie, la jeune acrobate, s'élance à sa recherche et comprend vite qu'il n'est pas parti de son plein gré. La porte de sa roulotte a été forcée et elle trouve à l'intérieur de mystérieuses lettres de menaces... Cette piste va la conduire jusqu'à Paris, la Ville Lumière, où l'Exposition universelle bat son plein. Et si tu l'accompagnais dans cette enquête ? Comme Léonie, tu devras faire preuve de courage et d'adresse, car un grand nombre de jeux et d'énigmes t'attendent. Avec une simple pièce, tu auras bientôt plus d'un tour dans ta poche ! Un roman-jeu innovant conçu par Antonin Boccara, auteur d'une trentaine de jeux de société, dont Fiesta de los muertos, Mon Puzzle Avec a tore Mysterium Kids..