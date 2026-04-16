Dans de nombreux métiers (enseignant, formateur, psychologue...), on a besoin de s'informer avec précision des actions de l'autre pour pouvoir l'aider à se perfectionner ou à corriger ses erreurs. Il est parfois nécessaire d'aider son interlocuteur à mieux prendre conscience de ce qu'il a fait, comment il s'y est pris pour s'approprier ses compétences. Cet ouvrage décrit les bases d'une technique d'entretien conçue et développée par Pierre Vermersch, qui vise à faire décrire de façon détaillée et non inductive l'action passée, autrement dit à la rendre verbalement explicite. Elle s'appuie sur une aide au rappel du vécu passé, basée sur le guidage vers la position d'évocation et le contact avec le passé, pour qu'il revienne largement comme un revécu. L'entretien d'explicitation favorise, guide, accompagne soigneusement vers la description de son propre vécu. Enfin, cette technique mobilise des grilles d'écoute qui permettent de repérer ce qui a besoin d'être détaillé pour être rendu intelligible, ce qui est incomplet et demande à être rendu plus explicite, ce qui fait l'objet d'un jugement sans que l'on ait l'expression du critère sur lequel il est fondé. La mise en oeuvre de ces outils est aisée, mais contre-intuitive, et demande à être découverte dans l'expérience. Dans cet ouvrage, l'auteur pose les bases de l'entretien d'explicitation, véritable méthode de travail permettant, dans tous les domaines, d'analyser son action, afin d'aller vers la maîtrise des savoir-faire. Cette technique peut aussi bien être utilisée dans une animation de groupe qu'en entretien individuel. La dixième édition de ce livre, devenu une véritable référence, intéressera tous ceux qui ont besoin de former, d'accompagner ou d'encadrer des personnes. Il est d'une grande utilité pour le recueil de données subjectives dans toutes les recherches en sciences humaines.