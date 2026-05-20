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Guide Corse à Moto 2026/2027 Petit Futé

D. / labourdette j. & alter Auzias, Dominique Auzias, Jean-Paul Labourdette

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NOUVELLE EDITION - Le guide essentiel pour découvrir la Corse à moto Entre routes sinueuses et panoramas à couper le souffle, ce guide vous emmène au coeur d'une île fière et sauvage. De la Balagne au Cap Corse, des villages perchés aux criques secrètes, il dévoile une Corse authentique, entre mer turquoise, montagnes abruptes et culture vivante. Un guide pratique conçu pour les voyageurs qui cherchent la liberté sur la route et la vérité d'un territoire unique. Actualisé par nos experts Petit Futé, ce guide vous propose d'explorer la Corse à moto autrement : - Des parcours le long des côtes, cols et routes panoramiques : des itinéraires variés pour savourer la diversité des paysages corses, entre maquis, plages et villages d'altitude. - Des expériences immersives : haltes dans les auberges locales, dégustations de produits du terroir et rencontres avec les habitants qui font battre le coeur de l'île. - Un regard historique et culturel : citadelles génoises, sites archéologiques, mémoire insulaire et traditions racontent l'identité forte de la Corse. - Des conseils pratiques et locaux : hébergements adaptés aux motards, itinéraires optimisés selon la saison et recommandations d'étapes authentiques. - Des cartes détaillées, des adresses futées et nos coups de coeur : pour explorer les plus belles routes, loin des foules, en totale autonomie. Le guide Corse à moto signé Petit Futé s'adresse aux passionnés de route, d'histoire et de culture, désireux de vivre la Corse intensément, entre nature brute et esprit de liberté.

Par D. / labourdette j. & alter Auzias, Dominique Auzias, Jean-Paul Labourdette
Chez Nouvelles éditions de l'Université

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Auteur

D. / labourdette j. & alter Auzias, Dominique Auzias, Jean-Paul Labourdette

Editeur

Nouvelles éditions de l'Université

Genre

Guides pratiques

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Guide Corse à Moto 2026/2027 Petit Futé

D. / labourdette j. & alter Auzias, Dominique Auzias, Jean-Paul Labourdette

Paru le 17/06/2026

Nouvelles éditions de l'Université

13,95 €

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