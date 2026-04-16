"J'ai contribué à sécuriser le Mexique, en particulier Tampico, pour les intérêts pétroliers américains en 1914. J'ai participé au viol d'une demi- douzaine de républiques d'Amérique centrale au profit de Wall Street. En y repensant, j'aurais pu donner quelques conseils à Al Capone. Lui, il n'a réussi qu'à exercer son racket dans trois districts. Moi, j'ai opéré sur trois continents. " L'impérialisme américain a été dénoncé avec le plus de force par l'un des soldats les plus décorés de l'histoire des Etats-Unis, Smedley Butler, dans un essai publié en 1935 sous le titre War is a racket. A l'heure où notre allié d'Outre-Atlantique affiche désormais sans fard son penchant de toujours pour la prédation et que résonnent des bruits de bottes en différents endroits du monde, le texte du général Butler, qui est un aussi un manifeste en faveur de la Paix, n'a jamais été aussi actuel.