Le jour où j'étais perdu

De la mort de son père, assassiné par le Ku Klux Klan, Malcolm Little tire rage et violence. Surnommé " Red " , il est entraîné de magouilles en crimes dans le milieu de la drogue à Harlem. La prison devient pour lui un espace de renaissance : autodidacte, il se nourrit de livres et se convertit à l'islam. Malcolm X devient une voix centrale du nationalisme afro-américain et de l'organisation Nation of Islam, qu'il finit par quitter pour embrasser une perspective plus universelle. Figure majeure du mouvement américain des droits civiques, il poursuivra sa lutte jusqu'à son assassinat en 1965, à New York. Dans ce scénario unique, James Baldwin, l'un des plus grands écrivains américains du xxe siècle, nous dépeint un homme incarné, traversé par ses contradictions, ses espoirs et sa foi. Commandé par Hollywood, puis retoqué car jugé trop radical, il est finalement repris par Spike Lee qui le remanie largement pour le porter à l'écran en 1992. Traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Magali Berger.