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Nola, c'est l'heure du bain !

Canizales, Maribel Castells

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Nola sent une drôle d'odeur... Oh, mais c'est elle ! Maman annonce alors l'inévitable : c'est l'heure du bain ! Mais loin d'être une corvée, le bain de Nola se transforme en une véritable aventure aquatique ! Au fil de l'eau qui coule et des éclaboussures, Nola devient une petite sirène, joue avec un petit canard et une grosse baleine. Son imagination décolle à bord d'un sous-marin qui monte et qui descend. Recouverte de shampoing, elle fait voler des mouettes en mousse, se transforme en vache, puis en reine ! Quand ses doigts se rident, c'est le signe qu'il est temps de sortir de l'eau. Bien au chaud dans sa serviette douce, Nola prend le temps de sentir : les fraises ? Les fleurs ? Peu importe, car maintenant, elle sent délicieusement bon ! Une histoire pétillante qui célèbre le plaisir du bain et la joie de retrouver la propreté.

Par Canizales, Maribel Castells
Chez Arlequin Editions

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Auteur

Canizales, Maribel Castells

Editeur

Arlequin Editions

Genre

Livres pour le bain

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Nola, c'est l'heure du bain !

Canizales, Maribel Castells

Paru le 16/04/2026

18 pages

Arlequin Editions

10,90 €

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Scannez le code barre 9782488451017
9782488451017
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