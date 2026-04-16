Nola, c'est l'heure du bain !

Nola sent une drôle d'odeur... Oh, mais c'est elle ! Maman annonce alors l'inévitable : c'est l'heure du bain ! Mais loin d'être une corvée, le bain de Nola se transforme en une véritable aventure aquatique ! Au fil de l'eau qui coule et des éclaboussures, Nola devient une petite sirène, joue avec un petit canard et une grosse baleine. Son imagination décolle à bord d'un sous-marin qui monte et qui descend. Recouverte de shampoing, elle fait voler des mouettes en mousse, se transforme en vache, puis en reine ! Quand ses doigts se rident, c'est le signe qu'il est temps de sortir de l'eau. Bien au chaud dans sa serviette douce, Nola prend le temps de sentir : les fraises ? Les fleurs ? Peu importe, car maintenant, elle sent délicieusement bon ! Une histoire pétillante qui célèbre le plaisir du bain et la joie de retrouver la propreté.