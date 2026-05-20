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Pourquoi ? La psychologie expliquée aux adolescents de 15 ans et plus

Caroline Goldman

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Après avoir exploré la vie psychique des enfants entre 4 et 15 ans dans ses trois premiers tomes, Caroline Goldman maintient son pari d'une fonction préventive des cours de psychologie en s'adressant aux adolescents et aux jeunes adultes. A ces âges, les questionnements se font à la fois plus abstraits, plus pointus et plus francs : L'être humain est-il bon ou mauvais ? D'où vient la folie ? Comment la guérir ? Quels sont les secrets de fabrication du bonheur ? des rêves ? du génie créateur ? La psychologie peut-elle éclairer la notion d'intelligence ? le sens de la vie ? la place que Dieu a pris dans le coeur des Hommes ? Abordées de façon scientifique et illustrées par de nombreuses références culturelles, les onze leçons de ce quatrième opus, choisies pour leurs liens directs avec la santé psychique, offriront une place centrale à l'enfance, à ses enjeux structurels et à l'importance de ses appuis familiaux et environnementaux.

Par Caroline Goldman
Chez Dunod

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Auteur

Caroline Goldman

Editeur

Dunod

Genre

Psychologie de l'adolescent

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Pourquoi ? La psychologie expliquée aux adolescents de 15 ans et plus

Caroline Goldman

Paru le 20/05/2026

176 pages

Dunod

14,90 €

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Scannez le code barre 9782100892563
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