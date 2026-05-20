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Droit fiscal DCG 4

Nathalie Gonthier-Besacier, Jennifer Gasmi

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Par Nathalie Gonthier-Besacier, Jennifer Gasmi
Chez Dunod

|

Auteur

Nathalie Gonthier-Besacier, Jennifer Gasmi

Editeur

Dunod

Genre

DCG4 Droit fiscal

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Droit fiscal DCG 4

Nathalie Gonthier-Besacier, Jennifer Gasmi

Paru le 27/05/2026

176 pages

Dunod

13,90 €

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