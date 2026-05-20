Comment optimiser ou faire fructifier un patrimoine ? Comment réduire son imposition ? Quelles sont les règles juridiques pour protéger son patrimoine des aléas de la vie et le transmettre dans les meilleures conditions ? Quelles stratégies adopter pour le dirigeant d'une entreprise ? A jour des dernières dispositions légales, sociales et fiscales, cette édition 2026-2027 rassemble toutes les connaissances nécessaires pour réaliser un diagnostic et définir une stratégie patrimoniale, y compris immobilière. - Sur le plan juridique : les lois qui encadrent le patrimoine, le mariage, le Pacs, le divorce, le décès, les donations... - Sur le plan fiscal : l'impôt sur les revenus de capitaux mobiliers, l'impôt sur les plus-values mobilières, l'impôt sur la fortune immobilière... - Sur le plan financier : les produits d'épargne et de placement, l'optimisation d'un patrimoine immobilier, l'investissement locatif, l'assurance-vie, la gestion d'un portefeuille titre, l'épargne retraite... - Sur le plan immobilier : les différents régimes fiscaux ainsi que les stratégies à mettre en oeuvre afin de se constituer un patrimoine. Cet ouvrage écrit par une équipe pluridisciplinaire de spécialistes (avocats, banquiers, conseillers en gestion de patrimoine, experts-comptables, fiscalistes, inspecteurs des impôts, notaires...) allie principes fondamentaux et outils opérationnels pour le conseiller en gestion de patrimoine. Les auteurs des différents chapitres sont tous spécialistes de gestion de patrimoine et de ses domaines connexes, tels que le droit, la finance, la fiscalité : Yves Amiel, Serge Anouchian, Mathieu Becker, Catherine Bienvenu, Jean-François Carrier, Roseline Charasse, Pierre Chollet, Olivier Chomono, Vincent Cornilleau, Jean-Pierre Cossin, Mario Da Silva, Bruno Dalmas, Céline de Nercy, Jérôme Dubreuil, Gwenaëlle Laizé, Olivier Lejeune, Camil Mikolajczack, Frédéric Petit, Pascal Pineau, Renaud Salomon, Arnaud Sultan, Julien Tokarz, Sabine Vacrate.