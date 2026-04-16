Le jour de la comète

Pour l'instant, la comète n'est qu'un point dans le ciel. Mais elle se rapproche chaque jour de l'Angleterre. Willie et son ami Parload y mènent une existence chaotique, entre petits boulots, premières amours et révoltes ouvrières. Au fur et à mesure que l'astre grossit, ils sentent bien que de grands chambardements se préparent... Dans ce roman magistral dopé à la lutte des classes, H. G. Wells, le génie de la science-fiction, donne à voir toute l'étendue de son sens de l'anticipation. Voici, après La Machine à explorer le temps et L'Homme invisible, une critique impitoyable de la guerre, nourrie par une stupéfiante intuition écologique et un éloge du polyamour... " Les temps sont révolus. La comète approche. Peut-être le monde va-t-il finir ! — Et voilà plusieurs raisons de lire le roman de Wells — sans compter la plus sérieuse, qui est [qu'il] comptera parmi ses meilleurs " - L'Aurore, 1910 Traduction revue, préface de Jérôme Leroy, romancier et poète, Grand Prix de l'Imaginaire.