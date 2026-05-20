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Vide

Guido Tonelli

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L'immensité de l'univers et le vide qui semble séparer chacun de ses astres, mais aussi chacune de ses particules, sont des concepts vertigineux qui peuvent même être anxiogènes pour certains d'entre nous. Scientifiques et philosophes ont débattu autour de ce vide au fil des siècles : Démocrite théorise les atomes, Newton l'imagine comme un espace immobile et absolu, Einstein le nie et développe la théorie de la relativité. Récemment, la mécanique quantique nous a permis de comprendre que le vide est une entité riche en énergie et difficile à définir. Avec un style narratif certain, Guido Tonelli, figure centrale de la découverte du boson de Higgs, tisse un lien entre l'histoire des sciences, la philosophie et la cosmologie moderne, nous entraînant dans l'exploration des révolutions qui ont bouleversé notre conception de la matière et de son absence. Il nous emmène dans les laboratoires où la physique des particules tente de percer les secrets de la matière, voyage avec nous à travers les paradoxes quantiques et les réflexions des plus grands penseurs, de Platon à Heisenberg, afin de démontrer que le vide est loin d'être une absence : c'est une présence subtile et puissante qui influence tout. Un livre fascinant qui remet en question nos certitudes et ouvre de nouvelles questions sur l'univers comme sur notre existence.

Par Guido Tonelli
Chez Dunod

|

Auteur

Guido Tonelli

Editeur

Dunod

Genre

Mécanique quantique

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Vide

Guido Tonelli trad. Sophie Lem

Paru le 20/05/2026

240 pages

Dunod

19,90 €

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