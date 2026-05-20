Les riches font-ils le bonheur de tous ?

Notre monde n'a jamais été aussi riche ni si inégalitaire. N'en déplaise aux fondamentalistes de la croissance économique, le fossé continue de se creuser entre les uns, de plus en plus riches, et les autres, de plus en plus pauvres. A l'heure actuelle, une infime minorité de la population mondiale concentre près de la moitié des richesses totales. La "main invisible" des marchés opère pour une petite caste, étranglant tous les autres. Dans cet essai incisif, Zygmunt Bauman condamne les mirages de la société de consommation, du toujours plus. Il poursuit sa réflexion sur les ravages de la mondialisation, en attaquant les systèmes élitistes. Il montre leur inefficacité économique et sociale, ainsi que les dangers qui pèsent désormais sur la démocratie. Selon Bauman, les riches ne font pas le bonheur de tous, car leur richesse est souvent le symptôme d'un système qui désagrège les solidarités, renforce les inégalités et affaiblit le tissu social. Le bonheur collectif ne peut émerger que d'une société plus juste, solidaire et inclusive.