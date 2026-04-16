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Mes chaussettes au crochet

Anna Nikipirowicz

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Trouvez chaussette à votre pied ! Apprenez à crocheter quatre chaussettes de base idéales pour débuter et découvrir différentes méthodes de construction. Personnalisez-les ensuite en piochant parmi onze modèles : chaussettes unies ou rayées, torsadées, à côtes, en jacquard, au motif dentelle ou mosaïque... - Le détail des techniques et des points, puis des pas-à-pas clairs accompagnés de diagrammes. - Des conseils pour bien ajuster la taille et la forme des chaussettes à vos pieds. - 15 modèles pour progresser et varier le design, le motif ou la texture de vos chaussettes.

Par Anna Nikipirowicz
Chez Eyrolles

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Auteur

Anna Nikipirowicz

Editeur

Eyrolles

Genre

Couture, tricot

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Mes chaussettes au crochet

Anna Nikipirowicz trad. Aude Decelle

Paru le 16/04/2026

118 pages

Eyrolles

18,50 €

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