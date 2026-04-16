Mes chaussettes au crochet

Trouvez chaussette à votre pied ! Apprenez à crocheter quatre chaussettes de base idéales pour débuter et découvrir différentes méthodes de construction. Personnalisez-les ensuite en piochant parmi onze modèles : chaussettes unies ou rayées, torsadées, à côtes, en jacquard, au motif dentelle ou mosaïque... - Le détail des techniques et des points, puis des pas-à-pas clairs accompagnés de diagrammes. - Des conseils pour bien ajuster la taille et la forme des chaussettes à vos pieds. - 15 modèles pour progresser et varier le design, le motif ou la texture de vos chaussettes.