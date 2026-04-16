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#Essais

Le petit livre des 150 citations de la Bible pour éveiller l'âme

Eric Denimal

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Un petit livre pour s'élever à la lecture des citations les plus inspirantes de la Bible, chacune accompagnée d'un commentaire explicatif. Il n'est pas besoin d'être croyant pour percevoir une dimension spirituelle tapie en chacun de nous. Une intuition qui échappe au matériel, au naturel, pour s'élever, s'extraire d'un corps trop lourd. Il s'agit alors de " tendre l'oreille du coeur " pour communier avec un espace autre, et pourtant accessible. Jusqu'à saisir enfin, par des mots dont le sens est nouveau, une étincelle d'éternité. Ce petit livre propose 150 citations de la Bible, chacune accompagnée d'un petit commentaire qui en éclaire le sens.

Par Eric Denimal
Chez First

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Auteur

Eric Denimal

Editeur

First

Genre

Bibles

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Le petit livre des 150 citations de la Bible pour éveiller l'âme

Eric Denimal

Paru le 16/04/2026

160 pages

First

3,50 €

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Scannez le code barre 9782412107348
9782412107348
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