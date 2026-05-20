Téhéran, 1979. Les révolutionnaires prennent le pouvoir : le Shah s'enfuit, l'ayatollah Khomeiny rentre d'exil. Depuis sa chambre d'hôtel, Ryszard Kapuscinski rassemble des fragments - notes, journaux, cassettes, photographies, voix anonymes. De cette matière éclatée surgit une fresque de l'Iran au XX? siècle : celle d'un régime bâti sur la surveillance et la corruption, où la peur de la délation étouffe les relations humaines et où la répression s'abat sur les opposants. Enfermé dans son propre système, le Shah a gouverné sans voir que son pays lui échappait. En contrepoint, l'ayatollah Khomeiny incarne une révolte qui finit par tout emporter - mais avec lui s'impose aussi un nouvel ordre, marqué par le fondamentalisme religieux. Dans ce récit tout en images, Kapuscinski nous plonge dans l'ébullition des rues iraniennes et compose, au-delà des simples faits, une réflexion plus actuelle que jamais sur les mécanismes du pouvoir et du despotisme.