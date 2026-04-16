La Famille Samuelson

Au coeur de l'Amérique du vingtième siècle, une plongée intime dans le tumultueux destin des Samuelson. Californie, été 70. Sally Samuelson a huit ans, et la vie de sa famille est sur le point de basculer. Son frère Ellis, pourtant brillamment diplômé, décide de s'installer dans une communauté hippie. Les parents embarquent alors Sally, sa soeur et le chien dans le van familial pour récupérer leur aîné. La vie semble reprendre son cours lorsqu'Ellis meurt soudainement. Sans celui qui était le coeur battant de la famille, les Samuelson perdent tous leurs repères. Et l'arrivée inattendue de la petite amie d'Ellis, le ventre rond, achève de les désorienter. Au cours des quatre décennies suivantes, la famille ne cessera de se fracturer et de se réparer, encore et encore. Amours, mariages, trahisons et secrets, Michelle Huneven raconte avec une plume vive et un humour subtil la généalogie d'une famille qui se tisse au fil des joies et des épreuves.