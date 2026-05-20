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Que Dieu les garde

Peter Grainger

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Lorsque l'une des résidentes de la maison de retraite Villa Romarin est retrouvée morte dans son fauteuil, un samedi soir de décembre, personne n'est réellement surpris. Du moins jusqu'aux étonnantes révélations des résultats de l'autopsie. Une overdose d'héroïne dans une maison de retraite, vraiment ? L'inspecteur DC Smith et son équipe vont rapidement s'en rendre compte : la Villa Romarin cache bien des secrets et l'un des résidents prend manifestement un malin plaisir à provoquer la police. Est-il pour autant le coupable ? Les suspects sont nombreux et la tension monte à mesure que les pistes se multiplient...

Par Peter Grainger
Chez Flammarion

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Auteur

Peter Grainger

Editeur

Flammarion

Genre

Romans policiers

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Que Dieu les garde

Peter Grainger trad. Nicolas Paul

Paru le 20/05/2026

410 pages

Flammarion

21,00 €

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