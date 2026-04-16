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Codex camino

Nezondet Stephane, Stéphane Nézondet

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Depuis plus de mille ans, le Chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle, appelé Camino Francés, attire des pèlerins venus du monde entier. Croyants ou non, chercheurs de sens, voyageurs ou simples marcheurs, ils foulent chaque année ce chemin mythique, traversant montagnes, plaines et villages, à la rencontre d'eux-mêmes et des autres. Dans Codex Camino – Telle est la voie, Stéphane Nézondet partage son expérience initiatique sur les routes du pèlerinage de Compostelle, entre aventure humaine, méditation intérieure et ouverture spirituelle. L'auteur interroge la nature même de ce parcours : randonnée, quête mystique, rite de passage ou chemin de métamorphose ? En écho aux paroles de Jean-Paul II, qui voyait dans le Camino le coeur battant de l'Europe spirituelle, ce récit mêle histoire, symboles et rencontres, révélant la dimension universelle du pèlerinage. A Pampelune, face à la reproduction du Guernica de Picasso, le marcheur contemple la violence du monde et découvre la paix intérieure. Sur ces sentiers habités par les pas de François d'Assise, de Brigitte de Suède et de tant d'anonymes, il comprend que le Camino de Santiago n'est pas seulement un chemin vers Saint-Jacques, mais une voie de transformation et de fraternité. Codex Camino – Telle est la voie est une invitation à entreprendre, à son tour, le voyage intérieur que tout pèlerin porte en lui.

Par Nezondet Stephane, Stéphane Nézondet
Chez Editions Complicités

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Auteur

Nezondet Stephane, Stéphane Nézondet

Editeur

Editions Complicités

Genre

Récits de voyage

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Codex camino

Nezondet Stephane, Stéphane Nézondet

Paru le 16/04/2026

135 pages

Editions Complicités

15,00 €

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