Sonate pour un paradis perdu

Lyon, 1943. Sous l'Occupation allemande, la ville vit au rythme des arrestations, de la peur et des persécutions antisémites. Deux adolescents, Lea — jeune fille juive passionnée de musique — et Jacques, son ami d'enfance, voient leur amour naissant brisé le 9 février 1943, jour où survient l'une des pages les plus sombres de l'histoire lyonnaise : la rafle de la rue Sainte-Catherine, menée par la Gestapo et orchestrée par Klaus Barbie. Avec les quatre-vingt-six personnes arrêtées ce jour-là, Lea disparaît sans laisser de trace. Désemparé, Jacques se lance dans une quête désespérée pour comprendre ce que sont devenus les Juifs arrêtés à Lyon pendant la Seconde Guerre mondiale, suivant les chemins de la déportation qui mènent vers l'inimaginable. Face à l'absence de réponses, il découvre un sentiment nouveau : celui du vide laissé par un être aimé. Cette douleur le pousse peu à peu vers l'engagement, jusqu'aux portes de la Résistance lyonnaise, alors l'une des plus actives de France. A la Libération, un témoignage affirme que Lea n'est plus vivante. Jacques doit alors apprendre à vivre avec cette absence, malgré un mariage, la naissance de sa fille Anne, puis la solitude qui s'installe. Jusqu'au jour où, grâce à Anne, un événement inattendu le conduit au Palais de Justice de Lyon, en 1987, lors du procès de Klaus Barbie pour crimes contre l'humanité. Là, le passé ressurgit autrement, ouvrant la voie à une vérité longtemps enfouie. A travers ce roman nourri de faits réels et d'archives, Pierre Malaval explore les thèmes de la mémoire, de l'oubli, du deuil impossible et de la puissance des liens qui défient le temps. Une plongée bouleversante dans l'histoire de Lyon pendant la guerre, et dans le coeur silencieux de ceux qui attendent.