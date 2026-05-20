Rêves tout doux

Par Southern Lotus Plongez dans un monde onirique. Oreillers moelleux, rivière remplie de sirènes, balades dans une forêt magique, bonsaïs malicieux... les rêves de ces petits animaux trop mignons n'attendent que vous. Choisissez vos couleurs et vos effets, et découvrez un monde 100% cozy ! 1 - CHOISISSEZ VOS OUTILS - crayons de couleur, feutres à eau, feutres à alcool ou feutres acryliques 2 - MUNISSEZ-VOUS DE VOS PLUS BELLES COULEURS - pour donner vie à d'adorables personnages 3 - PROFITEZ D'UN MOMENT COCOONING - avec les cozy colos Hachette Heroes ! DES ILLUSTRATIONS COZY - simples et satisfaisantes à colorier, avec des lignes arrondies et épaisses UN PAPIER EPAIS A 170 GRAMMES - pour un confort et un rendu optimal UNE IMPRESSION RECTO SEUL - pour utiliser n'importe quel matériel sans s'inquiéter de transpercer la page UN CADEAU PARFAIT - pour les fans de coloriage de tous âges