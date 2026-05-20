LA REINE DES NEIGES - Une histoire de Petite Princesse Anna, et au dodo ! - Disney Princesses

Que se passe-t-il avant le film La Reine des Neiges ? Les nouvelles histoires d'héroïnes... à collectionner ! - Retrouve ton héroïne Disney préférée au moment du coucher. Mets-toi au lit et plonge au coeur d'une de ses nouvelles aventures pour t'endormir avec de belles images plein la tête ! - Un petit album illustré de 32 pages pour découvrir une nouvelle histoire d'Anna. Dès 3 ans. L'histoire : C'est le soir du grand bal à Arendelle ! Pas question qu'Anna aille se coucher sans avoir vu les danses et les belles robes des invités... Elsa promet à ses parents de convaincre sa soeur de dormir, mais les deux complices quittent leur chambre pour une nuit d'aventures dans le château ! Imprimé et fabriqué en France