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Tarot L'alphabet de l'âme

Sandrine Fourrier, Didier Colin

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Un compagnon précieux pour éclairer votre chemin et révéler la sagesse de votre âme. Le tarot de l'alphabet de l' âme vous invite à un voyage intérieur profond à travers les 22 arcanes majeurs du Tarot de Marseille, revisités par la vision singulière de Didier Colin et magnifiquement redessinés par l'artiste Sandrine Fourrier. Bien plus qu'un simple jeu divinatoire, ce tarot devient un véritable alphabet de l'âme, un langage sacré qui ouvre 22 portes de lumière vers la connaissance de soi. Astrologue, écrivain et spécialiste reconnu des symboles, Didier Colin partage ici près de soixante ans de recherche et de pratique du Tarot. Il en livre une interprétation inédite et puissante : chaque arcane devient une lettre-nombre, un signe vivant qui transmet un message intime et universelà notre inconscient. Le coffret comprend 22 cartesaux tranches rehaussées d'or, accompagnées d'un livret illustré de 128 pages. Présenté dans un étui raffiné, il devient un véritable compagnon pour explorer pasà pas larichesse desarcanes, leur symbolisme et leur pouvoir de transformation.

Par Sandrine Fourrier, Didier Colin
Chez Hachette

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Auteur

Sandrine Fourrier, Didier Colin

Editeur

Hachette

Genre

Tarots

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Tarot L'alphabet de l'âme

Sandrine Fourrier, Didier Colin

Paru le 27/05/2026

128 pages

Hachette

26,00 €

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Scannez le code barre 9782017267683
9782017267683
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