Syke Hacker

Ils cherchent la vérité. Mais plus ils creusent, plus la ligne entre victime et coupable s'efface. Dans les couloirs de Trinity, personne n'est vraiment innocent ! Etudiante discrète et passionnée de photographie, Angie mène une vie tranquille à l'université de Trinity, jusqu'à cette nuit où elle est témoin d'un drame : le viol d'une étudiante. Celle-ci parvient à tuer son violeur et, pour la protéger, Angie décide de se taire. Des mois plus tard, l'étudiante disparaît dans des circonstances étranges et Angie se retrouve prise dans un tourbillon de mensonges et de secrets. Quand Syke, un hacker mystérieux lié à l'affaire, se met en contact avec elle pour lui demander de l'aide, Angie comprend trop tard qu'elle ne peut plus reculer. Messages codés, apparitions fugaces... Mais qui est Syke en réalité ? Angie et Syke plongent dans les ténèbres du campus, et peu à peu, la peur laisse place à une attirance interdite, aussi dangereuse que les monstres qu'ils vont devoir affronter. En effet, à Trinity, personne n'est vraiment celui qu'il prétend être, et l'amour pourrait bien leur coûter la vie. Quand tout semble perdu et que la vérité éclate enfin, une seule question demeure : jusqu'où peut-on aller pour protéger ceux qu'on aime ? Une étudiante rongée par la peur. Un hacker hanté par le passé. Et un réseau de mensonges prêt à exploser. Une romance sombre et haletante !