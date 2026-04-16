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L'Enfant du Feu

Saara El-Arifi

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L'Ultime Brasier approche. L'Empire des Gardiens est sur le point de s'effondrer. Un mystérieux justicier lève une armée pour l'achever définitivement. Mais Sylah et Hassa n'ont pas le temps de se réjouir : une menace encore plus grande approche et pourrait bien mettre en péril cette nouvelle liberté. Mais pour que la rébellion s'embrase... Sur le continent, les Alliés du Sang se préparent eux aussi à affronter ce danger en tentant de convaincre d'autres nations de les rejoindre. Alors que Jond, promu major général, entraîne ses soldats au combat, il s'apprête à découvrir un tout autre champ de bataille qu'il n'est pas sûr de savoir maîtriser. Quelque chose doit brûler. Les Zalaams ont trouvé leur Enfant du Feu. Ils sont enfin prêts à mener la guerre qu'ils préparent depuis plusieurs siècles et, au nom de Kabut, à rayer leurs ennemis de la carte. Galvanisée par la puissance du dieu, Anoor ne se doute pas que son étincelle pourrait embraser le monde entier... Traduit de l'anglais par Florence Dolisi

Par Saara El-Arifi
Chez PAL

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Auteur

Saara El-Arifi

Editeur

PAL

Genre

Fantasy

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L'Enfant du Feu

Saara El-Arifi trad. Florence Dolisi

Paru le 16/04/2026

PAL

9,40 €

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Scannez le code barre 9782385651695
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