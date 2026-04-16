Soins des étoiles

L'expérience immersive avec 35 soins audio et 35 cartes vibratoires. Reconnectez-vous à votre nature divine dans ce coffret unique comprenant 35 soins énergétiques venus des étoiles. Chaque soin est accompagné d'une carte de géométrie sacrée, d'un message des étoiles, d'un décret d'activation précieux ainsi que de clés d'introspection pour aller plus loin. 35 cartes 1 livret complet 35 soins audio Karine Troncy est thérapeute psycho-énergéticienne, coach, channel et médium. Elle est l'auteure de plusieurs ouvrages et coffrets, dont Le Channeling et Activations galactiques (Ed. Animae).