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Soins des étoiles

Karine Troncy

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L'expérience immersive avec 35 soins audio et 35 cartes vibratoires. Reconnectez-vous à votre nature divine dans ce coffret unique comprenant 35 soins énergétiques venus des étoiles. Chaque soin est accompagné d'une carte de géométrie sacrée, d'un message des étoiles, d'un décret d'activation précieux ainsi que de clés d'introspection pour aller plus loin. 35 cartes 1 livret complet 35 soins audio Karine Troncy est thérapeute psycho-énergéticienne, coach, channel et médium. Elle est l'auteure de plusieurs ouvrages et coffrets, dont Le Channeling et Activations galactiques (Ed. Animae).

Par Karine Troncy
Chez Leduc.s éditions

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Auteur

Karine Troncy

Editeur

Leduc.s éditions

Genre

Magnétisme

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Soins des étoiles

Karine Troncy

Paru le 16/04/2026

176 pages

Leduc.s éditions

25,95 €

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Scannez le code barre 9782385641986
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