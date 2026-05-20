Stranger Case Tome 23

Renouer avec son premier amour ne s'avère pas toujours la meilleure des idées... ça peut même être parfois une sacrée déception, Marina Ukita est bien placée pour le savoir. La malheureuse jeune femme se retrouve à faire équipe avec Kurô Sakuragawa, son ancien camarade de classe pour qui elle nourrissait des sentiments amoureux. Alors qu'ils se rendent dans une maison soi-disant hantée, ils tombent nez à nez avec une rokurokubi en proie à une terrible peine de coeur...