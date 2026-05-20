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Stranger Case Tome 23

Chashiba Katase, Kyo Shirodaira

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Renouer avec son premier amour ne s'avère pas toujours la meilleure des idées... ça peut même être parfois une sacrée déception, Marina Ukita est bien placée pour le savoir. La malheureuse jeune femme se retrouve à faire équipe avec Kurô Sakuragawa, son ancien camarade de classe pour qui elle nourrissait des sentiments amoureux. Alors qu'ils se rendent dans une maison soi-disant hantée, ils tombent nez à nez avec une rokurokubi en proie à une terrible peine de coeur...

Par Chashiba Katase, Kyo Shirodaira
Chez Pika Edition

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Auteur

Chashiba Katase, Kyo Shirodaira

Editeur

Pika Edition

Genre

Shonen/garçon

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Stranger Case Tome 23

Chashiba Katase, Kyo Shirodaira

Paru le 20/05/2026

208 pages

Pika Edition

7,20 €

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