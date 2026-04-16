Un guide Lonely Planet de choix pour explorer les innombrables trésors français à vélo ! Lonely Planet, l'éditeur n°1 de guides de voyage dans le monde. Partez découvrir les trésors français le temps d'un weekend tout à vélo , pour des balades inoubliables, à difficultés variées, en optant pour un mode de vacances plus durable . - 100 itinéraires et autant d'opportunités de cheminer 2 à 4 jours à hauteur de selle sur une voie verte, une EuroVelo ou au coeur du dense réseau secondaire français. - Des parcours iconiques comme ceux de la Loire à Vélo , la ViaRhôna ou la Vélodyssée , des échappées moins connues à travers la Suisse normande , l' Avesnois , la chaîne des Puys ou l' Aubrac , des ascensions exigeantes tels le mont Ventoux ou le col du Tourmalet ... - Pour chaque week-end, un itinéraire composé de deux à quatre étapes de 40 kilomètres environ, ainsi qu'une variante pour prolonger sa visite de la destination. - Le tracé GPX de chacun des itinéraires se télécharge via un QR code. - Les infos indispensables pour faire votre choix et vous organiser : présentation de la randonnée, descriptif des étapes, longueur, estimation de la durée, niveau de difficulté, cartographie. - Des informations pratiques pour organiser son séjour : comment s'y rendre, où louer un vélo, où se loger, où manger. Ce guide propose également une sélection de lieux à visiter le temps d'une averse pour un week-end réussi quelle que soit la météo ainsi que des encadrés culturels pour chaque week-end. 100 week-ends à vélo en France est le guide d'inspiration idéal pour prévoir un voyage sportif et durable en France.