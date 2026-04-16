Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Thotario, l'autre vie du livre numérique Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir
#Beaux livres

100 week-ends à vélo en France

Lonely Planet, Planet Lonely

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Un guide Lonely Planet de choix pour explorer les innombrables trésors français à vélo ! Lonely Planet, l'éditeur n°1 de guides de voyage dans le monde. Partez découvrir les trésors français le temps d'un weekend tout à vélo , pour des balades inoubliables, à difficultés variées, en optant pour un mode de vacances plus durable . - 100 itinéraires et autant d'opportunités de cheminer 2 à 4 jours à hauteur de selle sur une voie verte, une EuroVelo ou au coeur du dense réseau secondaire français. - Des parcours iconiques comme ceux de la Loire à Vélo , la ViaRhôna ou la Vélodyssée , des échappées moins connues à travers la Suisse normande , l' Avesnois , la chaîne des Puys ou l' Aubrac , des ascensions exigeantes tels le mont Ventoux ou le col du Tourmalet ... - Pour chaque week-end, un itinéraire composé de deux à quatre étapes de 40 kilomètres environ, ainsi qu'une variante pour prolonger sa visite de la destination. - Le tracé GPX de chacun des itinéraires se télécharge via un QR code. - Les infos indispensables pour faire votre choix et vous organiser : présentation de la randonnée, descriptif des étapes, longueur, estimation de la durée, niveau de difficulté, cartographie. - Des informations pratiques pour organiser son séjour : comment s'y rendre, où louer un vélo, où se loger, où manger. Ce guide propose également une sélection de lieux à visiter le temps d'une averse pour un week-end réussi quelle que soit la météo ainsi que des encadrés culturels pour chaque week-end. 100 week-ends à vélo en France est le guide d'inspiration idéal pour prévoir un voyage sportif et durable en France.

Par Lonely Planet, Planet Lonely
Chez Lonely Planet

|

Auteur

Lonely Planet, Planet Lonely

Editeur

Lonely Planet

Genre

guides cyclotourisme

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur 100 week-ends à vélo en France par Lonely Planet, Planet Lonely

Commenter ce livre

 

100 week-ends à vélo en France

Lonely Planet, Planet Lonely

Paru le 16/04/2026

432 pages

Lonely Planet

24,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782384929375
9782384929375
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

La Complainte des Boîtes à Livres : “Nous ne voulons plus nous taire” Harry Potter et transphobie : pour Dumbledore, on a déformé les propos de Rowling Trump “tellement stupide” que même Stephen King n'a “plus les mots” Au Japon, les particuliers louent des mini-rayons dans une une grande librairie
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.