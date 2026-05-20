Tokyo Babylon Tome 6

Seishirô a perdu son oeil en sauvant la vie de Subaru. Ce dernier, rongé par la culpabilité, est persuadé que son ami lui en voudra. Pourtant, le jeune homme ne lui fait aucun reproche et demeure toujours aussi indéchiffrable... Hokuto, elle, semble savoir ce qui lie les deux hommes, mais Subaru parviendra-t-il à le comprendre ? La collection CLAMP UNIVERSE réunit une constellation d'oeuvres aussi sublimes qu'incontournables imaginées par le légendaire Studio CLAMP. Plongez dans les limbes de Tokyo Babylon et (re)découvrez les Reines du Manga !