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Tokyo Babylon Tome 6

Clamp

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Seishirô a perdu son oeil en sauvant la vie de Subaru. Ce dernier, rongé par la culpabilité, est persuadé que son ami lui en voudra. Pourtant, le jeune homme ne lui fait aucun reproche et demeure toujours aussi indéchiffrable... Hokuto, elle, semble savoir ce qui lie les deux hommes, mais Subaru parviendra-t-il à le comprendre ? La collection CLAMP UNIVERSE réunit une constellation d'oeuvres aussi sublimes qu'incontournables imaginées par le légendaire Studio CLAMP. Plongez dans les limbes de Tokyo Babylon et (re)découvrez les Reines du Manga !

Par Clamp
Chez Pika Edition

|

Auteur

Clamp

Editeur

Pika Edition

Genre

Shojo/fille

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Tokyo Babylon Tome 6

Clamp

Paru le 20/05/2026

160 pages

Pika Edition

8,50 €

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