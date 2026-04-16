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100 week-ends pour redécouvrir la France

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Un guide Lonely Planet de choix pour profiter de week-ends en France et prendre le temps d'explorer ses trésors ! Lonely Planet, l'éditeur n°1 de guides de voyage dans le monde. Partez redécouvrir les trésors français le temps d'un weekend , avec ce guide qui propose plus de 400 pages de pépites , de conseils et d' infos pratiques . - Une sélection de 100 microrégions qui peuvent faire l'objet d'un week-end ou d'un séjour un peu plus long : le pays des Abers ou le cap Sizun , la côte charentaise ou le bassin d'Arcachon , la Haute-Maurienne ou le lac de Serre-Ponçon , la presqu'île de Giens ou le marais Poitevin ... - Les expériences à ne pas manquer lors de votre week-end, mais aussi des suggestions plus originales , et, si vous avez plus de temps, quelques suggestions pour vraiment sortir des sentiers battus. - Des encadrés thématiques pour profiter de son séjour : sites à visiter, activités de plein air , dégustation à table ou chez un producteur, balades ou micro-aventures , le cocktail d'un week-end réussi. - Les informations pratiques pour vous organiser : comment s'y rendre, où se loger, où faire ses courses, où manger, quand partir. Ce guide propose également des encadrés présentant une particularité culturelle pour chaque région : anecdote, spécificité historique, curiosité naturelle ou culinaire... pour comprendre au mieux la destination de votre choix. 100 week-ends pour redécouvrir la France est le guide d'inspiration idéal pour prévoir un voyage inoubliable en France.

Par Lonely Planet
Chez Lonely Planet

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Auteur

Lonely Planet

Editeur

Lonely Planet

Genre

France

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100 week-ends pour redécouvrir la France

Lonely Planet

Paru le 16/04/2026

432 pages

Lonely Planet

24,00 €

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