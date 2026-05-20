Midnight lies

Et au milieu du chaos, une seule question demeure : l'amour qu'ils ont passé leur vie à fuir peut-il vraiment les sauver ? A 25 ans, Zoey pensait passer un été tranquille chez ses parents en attendant de débuter son internat de médecine. Mais revenir dans sa ville natale réveille des blessures qu'elle croyait enfouies... à commencer par Kael Reed. Star montante de la NBA et son meilleur ami depuis le lycée, il a toujours été celui qui la protégeait des moqueries sur son vitiligo. Entre eux, c'est électrique. Leur devise : qui aime bien châtie bien. Jusqu'au jour où un mot de Kael brise leur complicité. De retour en ville pour entraîner un camp de basket pour adolescents, il veut retrouver sa place auprès d'elle... quitte à monter un plan pour l'aider à séduire un ancien crush. Mais plus l'été avance, plus les frontières entre amitié et désir s'effritent. Les secrets refont surface, les mensonges s'effondrent, et leur passé qu'ils croyaient enterré menace de tout détruire... Et au milieu du chaos, une seule question demeure : l'amour qu'ils ont passé leur vie à fuir peut-il vraiment les sauver ?