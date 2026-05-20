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#Roman francophone

Midnight lies

Acacia Black

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Et au milieu du chaos, une seule question demeure : l'amour qu'ils ont passé leur vie à fuir peut-il vraiment les sauver ? A 25 ans, Zoey pensait passer un été tranquille chez ses parents en attendant de débuter son internat de médecine. Mais revenir dans sa ville natale réveille des blessures qu'elle croyait enfouies... à commencer par Kael Reed. Star montante de la NBA et son meilleur ami depuis le lycée, il a toujours été celui qui la protégeait des moqueries sur son vitiligo. Entre eux, c'est électrique. Leur devise : qui aime bien châtie bien. Jusqu'au jour où un mot de Kael brise leur complicité. De retour en ville pour entraîner un camp de basket pour adolescents, il veut retrouver sa place auprès d'elle... quitte à monter un plan pour l'aider à séduire un ancien crush. Mais plus l'été avance, plus les frontières entre amitié et désir s'effritent. Les secrets refont surface, les mensonges s'effondrent, et leur passé qu'ils croyaient enterré menace de tout détruire... Et au milieu du chaos, une seule question demeure : l'amour qu'ils ont passé leur vie à fuir peut-il vraiment les sauver ?

Par Acacia Black
Chez Hugo et Compagnie

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Auteur

Acacia Black

Editeur

Hugo et Compagnie

Genre

Romance sexy

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Midnight lies

Acacia Black

Paru le 20/05/2026

593 pages

Hugo et Compagnie

18,00 €

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Scannez le code barre 9791042904876
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