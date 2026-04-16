Mexico En quelques jours

Toutes les clés pour découvrir Mexico, le temps d'un court séjour ! Tentaculaire et plurielle, Mexico est une fascinante vitrine du métissage mexicain. Parcourez le centre-ville effervescent, mêlez-vous aux hipsters de Roma et marchez sur les traces de Frida Kahlo pour découvrir les vestiges préhispaniques, la grandiose architecture coloniale et le patrimoine artistique de Mexico. Un guide tout en couleurs, abondamment illustré et très pratique, pour découvrir la capitale du Mexique. Des pages claires et détaillées sur les incontournables de Mexico : les fresques de Diego Rivera dans le Palacio Nacional, le Templo Mayor, remarquable site aztèque au coeur du centre-ville, le Museo Nacional de Antropología et ses vestiges précolombiens, le Museo Frida Kahlo, installé dans la maison natale de l'artiste mexicaine... Et toutes les meilleures expériences à vivre à Mexico : assiter à un combat de lucha libre à l'Arena Mexico ; déguster des délicieux tacos sur le pouce ou une cuisine fusion dans un restaurant tendance ; battre la mesure au rythme des mariachis sur la pittoresque Plaza Garibaldi ; parcourir les marchés animés à la recherche d' artesanías ... Mexico est une ville festive et de plus en plus gastronomique. Découvrez les meilleures tables de la ville, notamment dans les quartiers de Roma, Polanco et Condesa. Une escapade au majestueux site aztèque de Teotihuacán, ainsi qu'à Xochimilco à la lisière sud de Mexico, connu pour son réseau de canaux flanqués de "jardins flottants". Des promenades à pied pour découvrir à votre rythme les principaux quartiers de la ville. Des cartes pour chaque quartier et un plan détachable avec un index des rues.