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#Roman graphique

Kutani

Franck Manguin

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" - Allô Tsutomu, tu m'entends ? Je sors de l'hôpital, J'étais avec ton père... - Qu'est-ce qu'il a ? Rien de grave, J'espère ? " Tsutomu n'a aucune envie de quitter Tokyo, où il a reconstruit une vie sereine loin d'un père et d'un destin qu'il a fuis, quinze ans plus tôt ... Mais l'appel de Sukéo, le fidèle contremaître de l'atelier de peinture sur porcelaine familial, l'a secoué bien plus qu'il ne le pensait. Car pour père et fils, le temps est compté : la mémoire du premier s'envole, et avec elle, les souvenirs, les regrets et le savoir-faire ancestral de Kutani...

Par Franck Manguin
Chez Sarbacane Editions

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Auteur

Franck Manguin

Editeur

Sarbacane Editions

Genre

Romans graphiques

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Kutani

Franck Manguin

Paru le 27/05/2026

128 pages

Sarbacane Editions

22,00 €

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Scannez le code barre 9791040804345
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