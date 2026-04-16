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Strasbourg En quelques jours

Lonely Planet, Planet Lonely

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Le guide parfait pour visiter Strasbourg le temps d'un weekend ! Lonely Planet, l'éditeur n°1 de guides de voyage dans le monde. Ce guide vous accompagne du parc de l'Orangerie à la cathédrale Notre-Dame , en passant dans chaque quartier pour découvrir les plus beaux monuments de Strasbourg ! Voici tout ce que vous trouverez dans ce guide : - Les endroits incontournables à voir à Strasbourg : la cathédrale Notre-Dame, la Petite France, le musée historique, les bains municipaux Art nouveau enfin réouverts, le musée alsacien, le parc de l'Orangerie, le quartier des institutions européennes ... - Des sélections thématiques : vivre la magie de Noël en Alsace, savourer les spécialités alsaciennes dans une winstub, siroter bières et vins d'Alsace, se balader au fil de l'eau... - Conseils d'experts Lonely Planet : des parcours adaptés à la durée de votre visite, des adresses mises à jour régulièrement, et des recommandations pratiques pour voyager sereinement. - Promenades et itinéraires thématiques : de NoLiStra à l'écoquartier Danube , galeries d'art et boutiques à la Krutenau , une virée en Allemagne , une boucle sauvage au nord de Strasbourg... - Cartes détaillées, plan détachable : un plan détachable de Strasbourg et une carte détaillée pour chaque chapitre. Ce guide inclut également des conseils détaillés pour organiser vos déplacements, des informations pour voyager de manière responsable et des éclairages culturels pour comprendre l'histoire et les traditions strasbourgeoises . Un guide de voyage complet, facile à utiliser et pensé pour vous permettre de plonger au coeur de Strasbourg.

Par Lonely Planet, Planet Lonely
Chez Lonely Planet

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Auteur

Lonely Planet, Planet Lonely

Editeur

Lonely Planet

Genre

Alsace

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Strasbourg En quelques jours

Lonely Planet, Planet Lonely

Paru le 16/04/2026

176 pages

Lonely Planet

9,99 €

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