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#Album jeunesse

Le jardin

1, 2, 3 soleil !

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Quatre belles histoires pour expliquer aux enfants le cycle de vie du tournesol, de la chenille, de l'abeille et du pommier. A travers les yeux d'une graine de tournesol, d'une pomme, d'une petite chenille et d'une jeune abeille , l'enfant découvre la vie du jardin. La métamorphose de la chenille en papillon, la germination, la pollinisation... La collection Cycles Naturels explique aux jeunes enfants les cycles de vie des animaux, des plantes et de la nature. Les histoires tendres, les textes simples et les illustrations colorées facilitent la compréhension des mécanismes naturels, avec une page d'explications pédagogiques à la fin de chaque livre.

Par 1, 2, 3 soleil !
Chez 1, 2, 3 Soleil !

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Le jardin

1, 2, 3 soleil !

Paru le 13/05/2026

96 pages

1, 2, 3 Soleil !

16,95 €

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