Bien qu'aucune preuve tangible ne l'implique dans le vol de chiots dalmatiens, le nom de la célèbre couturière Cruella D'Enfer a été sali par tous les tabloïds, et sa réputation dans le monde de la mode tient désormais à un fil. Prête à tout (absolument tout ! ) pour redorer son blason, elle envisage de voler les bijoux inestimables de la famille royale. Comment cela pourrait-il lui rendre son honneur ? Il ne vous reste plus qu'à lire pour le découvrir ! Après Zootopie, Lilo & Stitch, Scar et Maléfique, c'est au tour des 101 Dalmatiens de rejoindre notre collection de comics Disney avec ce volume consacré à l'iconique méchante du dessin animé. Cruella a aussi été incarnée par Glenn Close dans les films 101 Dalmatiens des années 90 et par Emma Stone dans le long métrage Cruella de 2021.