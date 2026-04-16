Stratégies

Tous les outils pour comprendre les enjeux stratégiques de notre monde A l'heure où l'Europe est contrainte de se réarmer et où, pour nombre d'observateurs, une guerre protéiforme semble de plus en plus s'insinuer dans nos vies, il parait salutaire de mettre à la disposition de tout un chacun les outils conceptuels dont disposent nos stratèges et autres décideurs militaires. En 25 questions stratégiques, l'ancien professeur de théorie stratégique de l'Ecole de guerre nous propose ce qu'il a fait entrer dans la tête de générations de généraux et nous met face aux dilemmes au coeur de la chose militaire. Où l'on apprend qu'en matière de guerre comme ailleurs, pour se donner la chance de gagner, il faut une sérieuse dose de culture, de conscience de son action et de sens politique. Où l'on touche du doigt les notions d'ambiguïté stratégique, de cohérence opérationnelle, de planification systémique, d'autonomie conceptuelle ou de potentiel sacrificiel. Où l'on prend conscience des ruptures stratégiques que sont les guerre hybrides, les conflits par proxies ou la tectonique des plaques des légitimités morales. Un ouvrage à mettre entre toutes les mains, non pour faire froid aux yeux mais pour les ouvrir.