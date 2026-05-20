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#Imaginaire

Un coeur maudit

Jenny Hickman

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Quand on renonce à son devoir pour goûter à la liberté, il faut être prêt à en payer le prix. Aveen incarne la lady parfaite. Douce et irréprochable, elle a toujours sacrifié ses désirs pour préserver l'héritage familial et protéger sa petite soeur. Mais lorsqu'on l'oblige à épouser un homme qu'elle déteste, elle se jure de tout faire pour échapper à ce destin, quitte à conclure un pacte avec un prince fae aussi dangereux qu'imprévisible. Rían est un demi-fae manipulateur, porteur d'un sombre secret, qui dissimule sa véritable nature derrière des illusions et des mensonges. Fasciné par Aveen, il est prêt à tout pour la garder à ses côtés, quitte à faire des promesses qu'il ne peut - ou ne veut - pas tenir. Contraints de s'allier pour survivre dans un monde trompeur et hostile, Aveen et Rían devront affronter les ténèbres, leur passé... et le prix de leurs mensonges. #Faes #MariageArrangé #CacheDesSecrets

Par Jenny Hickman
Chez MXM Bookmark

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Auteur

Jenny Hickman

Editeur

MXM Bookmark

Genre

Paranormal, Bit-lit, Science-f

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Un coeur maudit

Jenny Hickman trad. Axelle Longford

Paru le 20/05/2026

464 pages

MXM Bookmark

29,99 €

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9791038168152
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