Un coeur maudit

Quand on renonce à son devoir pour goûter à la liberté, il faut être prêt à en payer le prix. Aveen incarne la lady parfaite. Douce et irréprochable, elle a toujours sacrifié ses désirs pour préserver l'héritage familial et protéger sa petite soeur. Mais lorsqu'on l'oblige à épouser un homme qu'elle déteste, elle se jure de tout faire pour échapper à ce destin, quitte à conclure un pacte avec un prince fae aussi dangereux qu'imprévisible. Rían est un demi-fae manipulateur, porteur d'un sombre secret, qui dissimule sa véritable nature derrière des illusions et des mensonges. Fasciné par Aveen, il est prêt à tout pour la garder à ses côtés, quitte à faire des promesses qu'il ne peut - ou ne veut - pas tenir. Contraints de s'allier pour survivre dans un monde trompeur et hostile, Aveen et Rían devront affronter les ténèbres, leur passé... et le prix de leurs mensonges. #Faes #MariageArrangé #CacheDesSecrets