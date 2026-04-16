Un nouvel arc démarre avec une édition inédite hard cover, effet faux cuir ! Dans chaque tome, une arme ou une clef du portail des ombres miniature est incrustée au niveau de la couverture. La mise en pages comporte également des pages dépliantes. Le monde est mis en péril par les Itarim, les dieux d'un autre univers, qui cherchent à combler le vide laissé par l'Etre absolu. Sung Jinwoo n'a d'autre choix que d'envoyer Ber, le roi des fourmis de l'ombre, pour éveiller les pouvoirs de son fils et l'entraîner afin qu'il suive ses traces. Suho doit maintenant conquérir le donjon des ombres et gagner sa place dans le monde des chasseurs.