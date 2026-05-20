Rêves de Glace

Olina a 17 ans et est la Tatuma - la princesse - d'Osolis, un monde dominé par la chaleur. Elle porte un voile depuis sa naissance et personne, pas même elle, n'a jamais vu son visage. Alors qu'elle subit la tyrannie constante de sa mère et de son oncle, Olina reste une jeune femme forte, drôle et volontaire qui attend d'être reine pour changer les choses. Quand une délégation de Glacium - un monde fait de glace à l'opposé du sien - arrive en Osolis, Olina est forcée de remettre ses préjugés en question. Peu à peu, elle se lie d'amitié avec le prince de Glacium et quand celui-ci demande à voir son visage, tout le monde d'Olina va basculer... Deux sociétés à l'opposé l'une de l'autre, un périple, des personnages principaux et secondaires extrêmement bien travaillés, une héroïne courageuse et qui évolue tout au long des tomes... #Epopée #FamillRoyale #OpposésQuiSAttirent #RoyaumesEnGuerre