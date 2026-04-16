"Il est l'un des vingt célibataires les plus convoités de la Silicon Valley, beau, riche et célèbre, mesdames, si vous souhaitez passer la bague au doigt d'Ephraïm Shuster, il vous suffit d'être l'une des dix candidates de The Queen of Hearts ! " Peut-être que Virginia, productrice plébiscitée dans le monde de la télé-réalité, a eu raison de rempiler pour une huitième saison. Le but ? Former le couple le plus sulfureux et sexy du moment. Les moyens pour y parvenir ? Tous. Sans exception. Mais cette fois-ci, le prétendant semble plus malin que ses prédécesseurs. Le play-boy à la langue bien pendue et au charme ravageur partage son objectif : transformer l'émission en un carton d'audience. Rien de plus simple pour celle qui connaît les mensonges et secrets de tous les participants, et qui n'hésitera pas à les utiliser pour créer l'étincelle entre le prince et sa future reine. Du moins, à l'écran. Dix candidates triées sur le volet l'attendent, lui... et les fiançailles promises à la gagnante. Dommage que son coeur ne brûle que pour la onzième.