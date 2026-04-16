Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Thotario, l'autre vie du livre numérique Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir
#Roman francophone

Queen of hearts

Smys Chlore

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
"Il est l'un des vingt célibataires les plus convoités de la Silicon Valley, beau, riche et célèbre, mesdames, si vous souhaitez passer la bague au doigt d'Ephraïm Shuster, il vous suffit d'être l'une des dix candidates de The Queen of Hearts ! " Peut-être que Virginia, productrice plébiscitée dans le monde de la télé-réalité, a eu raison de rempiler pour une huitième saison. Le but ? Former le couple le plus sulfureux et sexy du moment. Les moyens pour y parvenir ? Tous. Sans exception. Mais cette fois-ci, le prétendant semble plus malin que ses prédécesseurs. Le play-boy à la langue bien pendue et au charme ravageur partage son objectif : transformer l'émission en un carton d'audience. Rien de plus simple pour celle qui connaît les mensonges et secrets de tous les participants, et qui n'hésitera pas à les utiliser pour créer l'étincelle entre le prince et sa future reine. Du moins, à l'écran. Dix candidates triées sur le volet l'attendent, lui... et les fiançailles promises à la gagnante. Dommage que son coeur ne brûle que pour la onzième.

Par Smys Chlore
Chez Black Ink Editions

|

Auteur

Smys Chlore

Editeur

Black Ink Editions

Genre

Romance sexy

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Queen of hearts par Smys Chlore

Commenter ce livre

 

Queen of hearts

Smys Chlore

Paru le 16/04/2026

574 pages

Black Ink Editions

19,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782379939129
9782379939129
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

La Complainte des Boîtes à Livres : “Nous ne voulons plus nous taire” Harry Potter et transphobie : pour Dumbledore, on a déformé les propos de Rowling Trump “tellement stupide” que même Stephen King n'a “plus les mots” Au Japon, les particuliers louent des mini-rayons dans une une grande librairie
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.