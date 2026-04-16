Il y a sept ans, j'ai quitté les Forces spéciales et ma maison après une horrible trahison, pour me reconstruire à New York. Je pensais avoir la vie parfaite : entraîneur de boxe mondialement connu le jour, tueur à gages pour la mafia la nuit. Libre de vivre dans l'ombre, de faire ce pour quoi j'ai été formé. Tuer. Mais un seul baiser a suffi à faire voler mes certitudes en éclats. La seule femme qui me détestait a réussi à briser les murs que j'avais érigés autour de mon coeur fait de ténèbres. Mon rayon de soleil. Je suis prêt à tout pour elle. Mais peut-elle vraiment aimer un homme incapable de lui offrir le conte de fées dont elle a tant rêvé ?