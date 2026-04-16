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Thotario, l'autre vie du livre numérique Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir
#Roman francophone

Detonate

Luna Mason

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Il y a sept ans, j'ai quitté les Forces spéciales et ma maison après une horrible trahison, pour me reconstruire à New York. Je pensais avoir la vie parfaite : entraîneur de boxe mondialement connu le jour, tueur à gages pour la mafia la nuit. Libre de vivre dans l'ombre, de faire ce pour quoi j'ai été formé. Tuer. Mais un seul baiser a suffi à faire voler mes certitudes en éclats. La seule femme qui me détestait a réussi à briser les murs que j'avais érigés autour de mon coeur fait de ténèbres. Mon rayon de soleil. Je suis prêt à tout pour elle. Mais peut-elle vraiment aimer un homme incapable de lui offrir le conte de fées dont elle a tant rêvé ?

Par Luna Mason
Chez Black Ink Editions

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Auteur

Luna Mason

Editeur

Black Ink Editions

Genre

Romance sexy

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Detonate

Luna Mason

Paru le 16/04/2026

416 pages

Black Ink Editions

20,00 €

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