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#Polar

Au fond du lac

Michelis jacopo De, Jacopo De Michelis

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L'auteur de polars n°1 en Italie fait une entrée fracassante en France avec un thriller captivant qui interroge les silences du présent pour réveiller les fantômes du passé. En 1992, Pietro Rota revient à Montisola après 12 ans d'absence. Il a quitté l'île pour devenir un grand journaliste à Milan, mais il se retrouve à travailler pour un tabloïd miteux. Le retour à la maison n'est pas aussi triomphal qu'il l'avait imaginé : il doit venir en aide à son père, Nevio, soupçonné d'avoir tué Emilio Ercoli, l'homme le plus riche de l'île. Convaincu de l'innocence de son père, Pietro enquête avec son vieil ami Cristian Bonetti, agent de la circulation. Tous les deux découvrent bientôt qu'Ercoli cachait de nombreux secrets derrière son masque de bienfaiteur... Tandis que les mailles de la justice se resserrent inexorablement autour de Nevio, Pietro et Cristian découvrent un lien avec les années troubles de la République de Salò et le tristement célèbre Decima Flottiglia Mas, l'unité de nageurs de combat de la marine italienne, qui, lors de la Seconde Guerre mondiale, avait transformé Montisola en son fief personnel. Traduit de l'italien par Anatole Pons-Reumaux A propos de l'auteur : Jacopo de Michelis est né à Milan en 1968 et vit à Venise où il travaille en tant qu'éditeur chez Marsilio Editori. Il est traducteur, éditeur d'anthologies, consultant éditorial et professeur de narratologie à la Nuova Accademia di Belle Arti de Milan. La stazione, son premier roman, a connu un énorme succès éditorial et s'est vendu à plus de 100 000 exemplaires en Italie. Au fond du lac a caracolé au sommet des ventes en Italie en 2024.

Par Michelis jacopo De, Jacopo De Michelis
Chez HarperCollins France

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Auteur

Michelis jacopo De, Jacopo De Michelis

Editeur

HarperCollins France

Genre

Thrillers

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Au fond du lac

Michelis jacopo De, Jacopo De Michelis

Paru le 20/05/2026

550 pages

HarperCollins France

20,90 €

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