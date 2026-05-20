Une figure hors du commun très présente dans les évangiles et dans la tradition chrétienne, de la Galilée à la France, dont la théologienne Sylvaine Landrivon révise l'identité... Un détail de traduction qu'elle soulève oriente différemment l'interprétation du rôle donné à cette figure féminine originale auprès de Jésus et au sein du groupe des apôtres et des disciples. Cette hypothèse dont nous expliquons des fondements et qui creuse son chemin dans la recherche biblique offre l'opportunité de revenir sur Marie Madeleine qui a endossé de nombreux rôles au fil de l'histoire : apôtre, mystique, pécheresse repentie, amante de Jésus... Au sommaire : Qui est Marie-Magdeleine ? Par Sylvaine Landrivon Qu'enseigne l'évangile apocryphe de Marie ? par Thomas Reyser Magdala en Galilée, par Alexandra de Varax Un culte très français, par Raphaël Buisson Escale 1 : La Sainte-Baume Escale 2 : La basilique de Vézelay