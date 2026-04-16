Le choix d'Edith

A 16 ans, Edith Eger est déportée à Auschwitz. Repérée par Joseph Mengele, médecin du camp, elle est choisie pour rejoindre la troupe de danseuses. Elle survivra et réussira avec le temps à transformer le choc de l'horreur en détermination pour mener et diriger sa vie. Après la guerre, elle s'installe aux Etats-Unis avec sa famille, suit des études de psychologie pour comprendre les raisons de sa survie, s'occupe de grands blessés pour leur insuffler l'extraordinaire énergie et volonté qu'elle s'est forgée. Comment aider ses patients à faire le choix de la reconstruction, à retrouver l'espoir ? C'est la mission que le Dr Eger s'est donnée et qu'elle restitue dans ce livre à partir de témoignages de patients qu'elle a soignés, et pour certains sauvés.