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#Essais

Muse voyageuse

PU Reims

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Cette anthologie propose un parcours à travers les récits de voyageurs français et italiens des XVIe et XVIIe siècles, à une époque où les circulations entre les deux pays jouent un rôle structurant dans l'élaboration des discours sur l'art. Réunissant des textes issus de genres variés - légations, récits, lettres, chroniques, journaux, et même textes poétiques - l'anthologie explore la manière dont l'expérience du voyage et de la découverte des oeuvres d'art est mise en mots. Comment transmettre, dans une autre langue ou à un autre public, l'émotion ou la connaissance liée à l'art ? Le voyage devient ainsi un laboratoire de la traduction culturelle, entre lexique technique, perception sensible et construction de normes esthétiques qui informent sur l'évolution du goût et sur les outils critiques en formation. Une sélection de textes de Joachim Du Bellay, Michel de Montaigne, Léonard de Vinci, du Bernin et de Robert De Cotte, ainsi que d'auteurs inédits, donne à lire une histoire croisée du regard et du langage sur l'art dans un moment où se redéfinissent les relations entre centre et périphérie, modèle et imitation et où voient le jour les prémices de "l'art français". Offrant un éclairage à la fois littéraire, historique et artistique, cette anthologie se veut un outil pour la recherche, autant qu'une invitation à redécouvrir les premiers pas du voyage culturel, en amont du Grand Tour.

Par PU Reims
Chez Presses Universitaires Reims

|

Auteur

PU Reims

Editeur

Presses Universitaires Reims

Genre

Critique

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Muse voyageuse

PU Reims

Paru le 16/04/2026

528 pages

Presses Universitaires Reims

50,00 €

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