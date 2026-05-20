Fall in love, False Angels Tome 1

Otogi Katsura, la populaire déléguée des secondes du lycée, est surnommée " l'ange voleur de coeur" car, par son seul regard, elle vous fera fondre. Mais derrière cette apparence impeccable et irréprochable se cache une stratège vaniteuse au caractère bien trempé ! Tout bascule quand, par un concours de circonstances, elle montre son vrai visage à Toki Ninomae, le prince du lycée ! En retour, lui aussi décide de jouer franc-jeu avec Katsura et lui dévoile qui est le vrai Ninomae...