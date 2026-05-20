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Fall in love, False Angels Tome 1

Coco Uzuki

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Otogi Katsura, la populaire déléguée des secondes du lycée, est surnommée " l'ange voleur de coeur" car, par son seul regard, elle vous fera fondre. Mais derrière cette apparence impeccable et irréprochable se cache une stratège vaniteuse au caractère bien trempé ! Tout bascule quand, par un concours de circonstances, elle montre son vrai visage à Toki Ninomae, le prince du lycée ! En retour, lui aussi décide de jouer franc-jeu avec Katsura et lui dévoile qui est le vrai Ninomae...

Par Coco Uzuki
Chez Pika Edition

|

Auteur

Coco Uzuki

Editeur

Pika Edition

Genre

Shojo/fille

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Fall in love, False Angels Tome 1

Coco Uzuki trad. Lunafy

Paru le 20/05/2026

176 pages

Pika Edition

7,20 €

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