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A Villainess for the Tyrant Tome 1

Najeon, Jagae

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Jouer la méchante, c'est facile. Résister à l'empereur, beaucoup moins. Cécile Franvier Navitan, fille illégitime au sang royal, est contrainte d'épouser Estian, l'infâme empereur tyrannique d'Arkia. Réputé pour sa cruauté, il se révèle pourtant étrangement calme et dangereusement séduisant... à la grande surprise de sa nouvelle épouse. Pour survivre au palais impérial, Cécile choisit d'endosser le rôle de la parfaite "méchante" afin de déjouer les complots et les tentatives d'assassinat. Entre malentendus, magie et jeux de pouvoir, elle devra user d'un culot à toute épreuve dans un empire où l'amour pourrait bien être l'arme la plus mortelle.

Par Najeon, Jagae
Chez Pika Edition

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Auteur

Najeon, Jagae

Editeur

Pika Edition

Genre

Sunjung (shojo)

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A Villainess for the Tyrant Tome 1

Najeon, Jagae

Paru le 20/05/2026

304 pages

Pika Edition

14,95 €

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Scannez le code barre 9782811682057
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