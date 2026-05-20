Un coeur déloyal

Paris, 1572. Dans le tumulte de la cour de France, Jacqueline "Jac" d'Argenson-Aunis, 17 ans, n'est pas seulement la confidente de la princesse Marguerite de Valois : elle est aussi son ancienne amante et une espionne en devenir, prête à tout pour intégrer la redoutée Societas Solis, la société secrète de son oncle. Mais alors que la guerre menace le royaume, Jac se retrouve au coeur d'un jeu dangereux : elle est chargée d'orchestrer le mariage politique entre Margot et Henri de Navarre, le terrible héritier huguenot. Ce qu'elle n'avait pas prévu ? Que derrière l'arrogance et la réputation sulfureuse d'Henri se cache un homme fascinant... et terriblement séduisant. Tiraillée entre son devoir envers Margot, ses ambitions politiques et l'attirance irrésistible qu'elle ressent pour Henri, Jac s'aventure dans un labyrinthe de secrets, de trahisons et de passions interdites. Plus elle s'approche du roi, plus le danger grandit. . Un roman palpitant, à la croisée des Trois Mousquetaires et de Bridgerton - où la passion est aussi dangereuse que la politique.