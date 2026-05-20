Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Grasset, le Nora-Gate Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir
#Bande dessinée jeunesse

Un coeur déloyal

Erin Cotter

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Paris, 1572. Dans le tumulte de la cour de France, Jacqueline "Jac" d'Argenson-Aunis, 17 ans, n'est pas seulement la confidente de la princesse Marguerite de Valois : elle est aussi son ancienne amante et une espionne en devenir, prête à tout pour intégrer la redoutée Societas Solis, la société secrète de son oncle. Mais alors que la guerre menace le royaume, Jac se retrouve au coeur d'un jeu dangereux : elle est chargée d'orchestrer le mariage politique entre Margot et Henri de Navarre, le terrible héritier huguenot. Ce qu'elle n'avait pas prévu ? Que derrière l'arrogance et la réputation sulfureuse d'Henri se cache un homme fascinant... et terriblement séduisant. Tiraillée entre son devoir envers Margot, ses ambitions politiques et l'attirance irrésistible qu'elle ressent pour Henri, Jac s'aventure dans un labyrinthe de secrets, de trahisons et de passions interdites. Plus elle s'approche du roi, plus le danger grandit. . Un roman palpitant, à la croisée des Trois Mousquetaires et de Bridgerton - où la passion est aussi dangereuse que la politique.

Par Erin Cotter
Chez Comet

|

Auteur

Erin Cotter

Editeur

Comet

Genre

Romans, témoignages & Co

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Un coeur déloyal par Erin Cotter

Commenter ce livre

 

Un coeur déloyal

Erin Cotter trad. Anath Riveline

Paru le 20/05/2026

464 pages

Comet

21,99 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782487412378
9782487412378
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

“C’est une invitation à la tolérance. C’est un livre très beau.” Le Prix des Libraires 2026 distingue Laurine Roux et Charlotte McConaghy Une disparition d’enfant et un village rongé par les non-dits Gibert Joseph : “La routine a anesthésié l’esprit commerçant des libraires”
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.