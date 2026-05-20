Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Grasset, le Nora-Gate Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir
#Essais

Linux

Nicolas Pons

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Ce livre sur Linux s'adresse autant aux débutants désireux de maîtriser les principes de base de ce système d'exploitation, qu'aux informaticiens plus expérimentés souhaitant consolider leurs connaissances acquises sur le terrain. Il est organisé en deux parties, correspondant à deux livres existants : le premier issu de la collection de livres de référence Ressources Informatiques, le second issu de la collection de livres TP Informatiques. Ainsi, la première partie couvre les notions fondamentales d'un point de vue théorique et la seconde partie propose au lecteur de nombreux exercices ainsi qu'un ensemble de Travaux Pratiques complets avec leurs corrigés détaillés. 1ère partie : Linux - Principes de base de l'utilisation du système Le livre présente de façon détaillée les principes de base du système et décrit très précisément les commandes essentielles à la manipulation de la ligne de commande shell, en les illustrant de nombreux exemples. 2ième partie : Linux - Entraînez-vous sur les commandes de base desQCM - des travaux pratiques et leurs corrigés - des heures de mise en pratique. Fondé sur les dernières distributions Linux RedHat, Fedora, Suse et Debian, ce livre vous permettra d'acquérir la pratique nécessaire à l'utilisation du système d'exploitation GNU/Linux. Régulièrement utilisé comme manuel d'exercices en formation professionnelle, il offre une approche progressive et pédagogique.

Par Nicolas Pons
Chez Editions ENI

|

Auteur

Nicolas Pons

Editeur

Editions ENI

Genre

Linux

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Linux par Nicolas Pons

Commenter ce livre

 

Linux

Nicolas Pons

Paru le 12/05/2026

548 pages

Editions ENI

61,50 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782409054280
9782409054280
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

“C’est une invitation à la tolérance. C’est un livre très beau.” Le Prix des Libraires 2026 distingue Laurine Roux et Charlotte McConaghy Une disparition d’enfant et un village rongé par les non-dits Gibert Joseph : “La routine a anesthésié l’esprit commerçant des libraires”
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.